Der US-Firmensoftwarespezialist Salesforce kauft für rund ‌3,6 ⁠Milliarden Dollar die KI-Plattform Fin, ⁠um seine Möglichkeiten für den ‌Einsatz von KI-Agenten im ‌Kundenservice ​zu erweitern. Fin hat einen KI-Kundenagenten entwickelt, der Supportanfragen über Live-Chat, E-Mail, WhatsApp, SMS, ‌Telefon und Slack bearbeitet.