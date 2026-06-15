Der US-Firmensoftwarespezialist Salesforce kauft für rund 3,6 Milliarden Dollar die KI-Plattform Fin, um seine Möglichkeiten für den Einsatz von KI-Agenten im Kundenservice zu erweitern. Fin hat einen KI-Kundenagenten entwickelt, der Supportanfragen über Live-Chat, E-Mail, WhatsApp, SMS, Telefon und Slack bearbeitet.
Die Transaktion soll im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (31. Januar) abgeschlossen werden, wie Salesforce am Montag mitteilte. Änderungen an der Salesforce-Prognose sollen sich durch den Kauf nicht ergeben.
(Reuters)