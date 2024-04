Muhammad Ali, der amerikanische Boxer, der Einzige, der den Titel des unumstrittenen Weltmeisters dreimal in seiner Karriere gewinnen konnte, steigt zum dritten Mal in den Ring gegen seinen Rivalen Joe Frazier. Sotheby’s schreibt: «Muhammad Ali war gerade zusammengebrochen. Er lag auf dem Rücken in der Mitte des Rings, umgeben von seinen Eckmännern, Vorführern, Mitläufern und seiner Presse und war durch ein Dickicht von Beinen nur als strahlend weisser Blitz zu sehen. Er hatte gerade die unangefochtene Weltmeisterschaft im Schwergewicht gewonnen.» Noch fünfzig Jahre später zählt der Thrilla in Manila, der am 1. Oktober 1975 im Araneta Coliseum in Metro Manila, Philippinen, stattfand, als der grösste und brutalste Boxkampf aller Zeiten.