Der südkoreanische Technologiekonzern ‌teilte am Freitag ​mit, der zwölflagige Chip mit der Bezeichnung HBM4E sei mehr als 20 Prozent schneller als das Vorgängermodell ‌HBM4. Bei der Fertigung komme die neueste 1c-DRAM-Prozesstechnologie zum Einsatz.

Der Schritt erfolgt ​drei Monate nach dem ​Start der HBM4-Auslieferung ​und unterstreicht die Bemühungen von Samsung, seine ‌Position auf dem Markt für Speicherchips für Künstliche Intelligenz (KI) zu stärken. Zu ​den ​Kunden des ⁠Unternehmens zählen angesichts der ​rasant steigenden Nachfrage ⁠nach KI-Prozessoren und -Servern Tech-Riesen wie ‌AMD, Nvidia und Google.

(Reuters)