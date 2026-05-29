Der Schritt erfolgt ​drei Monate nach dem ​Start der HBM4-Auslieferung ​und unterstreicht die Bemühungen von Samsung, seine ‌Position auf dem Markt für Speicherchips für Künstliche Intelligenz (KI) zu stärken. Zu ​den ​Kunden des ⁠Unternehmens zählen angesichts der ​rasant steigenden Nachfrage ⁠nach KI-Prozessoren und -Servern Tech-Riesen wie ‌AMD, Nvidia und Google.