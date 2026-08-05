Hintergrund sind die verschärften US-Ausfuhrkontrollen. Die Regierung in Washington hatte ‌2025 die Genehmigung als «validierter Endverbraucher» (VEU) widerrufen, die den Import bestimmter kontrollierter US-Ausrüstung ohne Einzellizenzen erlaubte. Später erteilte sie den Chipherstellern eine jährliche Lizenz für 2026, um Anlagen ​in ihre chinesischen Werke zu bringen. Den Insidern zufolge ​befürchten beide Unternehmen jedoch, dass künftige Beschränkungen über ​neue Anlagen hinaus auch die Wartung, Reparatur oder den Austausch bereits installierter westlicher Werkzeuge betreffen ‌könnten. Samsung betreibt sein Werk für NAND-Flash-Speicherchips in Xian, SK Hynix hat NAND-Anlagen in Dalian und ein Werk für DRAM-Speicherchips in Wuxi.