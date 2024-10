Anders als von den allermeisten Analysten gedacht, erhöht Sandoz zum zweiten Mal in Folge die diesjährigen Wachstumsvorgaben. Jene für die operative Kerngewinnmarge bleiben hingegen dieselben. Beide zeugten in ihrer Kombination von Zuversicht in Bezug auf die erwartete Margenbelebung in der zweiten Jahreshälfte, so lautet der Tenor.