Die Grossbank befindet sich in den letzten Zügen einer strategischen Neuaufstellung unter Bankchefin Ana Botin. Sie ging etwa eine Wette auf den US-amerikanischen Markt ein, indem sie das dortige Investmentbank-Geschäft mit Mitarbeitern der ehemaligen Credit Suisse ausgebaut und ein digitales Privatkundenangebot eingeführt hat. Der Gewinn dort legte im dritten Quartal um fast zwei Drittel zu. Zudem baute Santander zuletzt auch das Geschäft im Vereinigten Königreich aus und zog sich etwa aus dem polnischen Markt zurück.