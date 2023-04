Die Entscheidung über die Zulassung werde weiterhin am 26. Oktober erwartet, teilte Santhera am Dienstag mit. Auch in Europa sei die Überprüfung des Medikaments zur Behandlung der erblichen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) auf Kurs. Das Unternehmen rechnet hier mit einer Zulassung gegen Ende 2023. Vorbehältlich dieser Genehmigungen will Santhera Vamorolone in den USA und der EU Ende 2023 lancieren.