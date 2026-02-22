Was ist Ihnen bei der Identifikation von Investmentzielen wichtig?

Nachdem wir die makroökonomischen Faktoren beurteilt haben, betrachten wir jedes Unternehmen aus drei Perspektiven: die qualitative und die fundamentale Perspektive sowie die Verhaltensanalyse. Bei der qualitativen Analyse fragen wir uns: Ist es ein gutes Unternehmen? Bei der fundamentalen Analyse geht es um den Preis: Ist es günstig oder teuer? Bei der Verhaltensanalyse geht es darum, wann wir kaufen oder verkaufen sollten. Am Beispiel von Sandoz stellen wir uns im qualitativen Bereich Fragen, wie: Was wird das Unternehmen in den nächsten Jahren auf den Markt bringen? Oder welche Patente laufen ab? Bei der Bewertung vergleichen wir es mit der Konkurrenz. Dafür verwenden wir zwei Bewertungsmodelle. Damit berechnen wir den aktuellen Wert der zukünftigen Cashflows und leiten ein Kursziel ab. Bei der Verhaltensanalyse versuchen wir, bessere Einstiegs- oder Ausstiegspunkte zu finden. Das machen wir mit technischen Indikatoren.