Die Zahlungen der beiden Unternehmen gehen nun vorerst an die Partners Group und R-Bridge, sind aber beschränkt auf eine Obergrenze oder eine bestimmte Laufzeit. Ist diese erreicht oder die vereinbarte Laufzeit abgelaufen, gehen die Lizenzeinnahmen aus Nordamerika und China wieder an Santhera. Santhera behält sich überdies das Rückkaufrecht für diese Lizenzeinnahmen vor.