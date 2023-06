Von den 36 Millionen wird Santhera vertraglich vereinbarte Meilensteinzahlungen an Dritte in Höhe von 26 Millionen Dollar leisten. Darüber hinaus könnte Catalyst umsatzabhängige Meilensteine in Höhe von bis zu 105 Millionen sowie Lizenzgebühren im tiefen zweistelligen Prozentbereich an Santhera zahlen, und wird ausserdem die entsprechenden Lizenzverpflichtungen von Santhera an Dritte auf Vamorolone-Verkäufen in allen Indikationen in Nordamerika übernehmen.