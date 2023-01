Idorsia wiederum werde mehr als 5,5 Millionen Santhera-Aktien zum Preis von 0,9043 Franken pro Aktie erhalten, was dem volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs per Ende 9. Januar 2023 entspreche, abzüglich eines Abschlags von 20 Prozent. Darüber hinaus wird Idorsia den Angaben zufolge mehr als 2,2 Millionen Optionsscheine (oder 0,4 Optionsscheine pro erhaltene Santhera-Aktie) erhalten, von denen jeder zu einem Ausübungspreis von 0,9043 Franken spätestens bis am 9. Januar 2025, in eine Santhera-Aktie ausübbar ist.