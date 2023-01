Erwartet wird, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) an Ihrer Sitzung vom 23. März den Leitzins um 0,5 Prozent von 1,0 auf 1,5 Prozent erhöhen wird. Damit stiege mit dem Leitzins auch der aktuelle Saron-Zinssatz um einen halben Prozentpunkt an. Der Saron ist der Schweizer Referenzzinssatz für Hypothekarkredite, der sich eng am offiziellen Leitzins der Schweizerischen Nationalbank orientiert.