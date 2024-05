Festhypothek mit zehnjähriger Laufzeit nur bei Preisschock im Vorteil

Im Falle eines erneuten Preisschocks würden weitere Zinssenkungen der SNB in weite Ferne rücken. In einem Szenario mit höheren Zinsen müsste man mit einem langfristig höheren SNB-Leitzins rechnen. Daher wären auch die Marktzinsen höher als heute. In diesem Szenario der UBS ist die Zehn-Jahres-Festhypothek eindeutig die kostengünstigste Finanzierungsoption.