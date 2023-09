Doch zuerst wird der Gegenwind wieder stärker: Die SNB wird den Leitzins in der nächsten Sitzung zur geldpolitischen Lagebeurteilung am 21. September wohl um 0,25 Prozent erhöhen, womit der Saron ab Ende September auf knapp 2 Prozent steigen und sich auf diesem neuen Niveau einpendeln dürfte. Der Saron (Swiss Average Rate Overnight) bildet seit dem Jahr 2022 die Basis für Geldmarkthypotheken in der Schweiz. Festzinshypotheken werden laut Brundia hingegen zuerst leicht ansteigen - dies bis zu 0,2 Prozent -, sich dann auf dem neuen Zinsniveau einpendeln und in den nächsten 2 bis 3 Jahren rückläufig entwickeln.