Im ersten Quartal sei der Umsatz um 6,5 Prozent auf 883 Millionen Euro gestiegen und das operative Ergebnis (Ebitda) um 12,2 Prozent auf 263 Millionen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Sartorius sei in allen Regionen gewachsen. «Insbesondere setzt sich der starke Trend in unserem Geschäft mit Verbrauchsmaterialien fort. Erwartungsgemäss zurückhaltender sind Kunden hingegen noch bei Investitionen in Laborinstrumente und Equipment», erklärte Konzern-Chef Joachim Kreuzburg.