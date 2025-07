«Es geht weiter bergauf», sagte Michael Grosse am Dienstag laut Mitteilung in Göttingen. Er sehe Sartorius auf gutem Weg, trotz der schwierigen globalen Rahmenbedingungen die Jahresziele zu erreichen. Der Manager steht seit Anfang des Monats an der Spitze des Dax -Konzerns. An der Börse sorgte allerdings die Auftragsunsicherheit für Unzufriedenheit.