Dem Insolvenzplan zufolge sollen bisherige Aktionäre von iRobot leer ausgehen und der Auftragsfertiger Picea Robotics künftig 100 Prozent der Anteile halten, hiess es in einer Mitteilung von iRobot. Nach der Übernahme soll iRobot das Insolvenzverfahren bereits im Februar abschliessen.