Schaeffler will bis 2030 einen jährlichen Umsatz von rund 250 Millionen Euro mit dem Raumfahrtgeschäft erzielen, wie Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch sagte. Die Kooperation sieht vor, dass Schaeffler Satellitenkomponenten für Spire fertigt. Sie ist Teil einer breiteren Expansion in Bereiche wie Verteidigung und humanoide Robotik. Der Autozulieferer aus Herzogenaurach versucht damit, seine Abhängigkeit vom schwächelnden Automobilsektor zu verringern.