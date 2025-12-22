«Wir werden ein Unternehmen mit Rüstungsgeschäft», sagte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld der «Süddeutschen Zeitung». Erst vor kurzem hatte Schaeffler eine Kooperation mit dem Drohnenhersteller Helsing bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft ist es, Helsings Drohnenfertigung auszubauen. Ein konkretes Ziel für das Rüstungsgeschäft gibt es laut Rosenfeld zwar noch nicht. «Wenn Sie fragen: Könnte man in einem Zeitraum von fünf Jahren unser Verteidigungsgeschäft auf eine Milliarde Euro Umsatz bringen? Dann sage ich: Ja, das könnte man», sagte der Manager. Ohne Helsing mache das Unternehmen im Verteidigungsbereich heute bereits einen Erlös von rund 100 Millionen Euro.