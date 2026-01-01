Angesichts scharfen Wettbewerbs auf dem Elektroauto-Markt in China hat der Hersteller BYD das geringste Absatzwachstum seit fünf Jahren erzielt. Im abgelaufenen Jahr stieg die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 7,73 Prozent auf 4,6 Millionen, wie aus einer Börsenmitteilung vom Donnerstag hervorgeht.
Im Dezember brach der Absatz um 18,3 Prozent ein und war damit den vierten Monat in Folge rückläufig.
BYD konkurriert unter anderem mit den heimischen Herstellern Geely und Leapmotor. Auch deutsche Hersteller hatten zuletzt mit Absatzproblemen in China gekämpft. Volkswagen hatte von einem «irrationalen» Preiskampf bei E-Autos auf diesem Markt gesprochen.
International baute BYD sein Geschäft unterdessen massiv aus. Die Verkäufe ausserhalb Chinas sprangen im vergangenen Jahr um gut 150 Prozent auf mehr als eine Million Fahrzeuge. Mit insgesamt 2,26 Millionen verkauften reinen E-Autos dürfte BYD den US-Konkurrenten Tesla als weltgrössten Hersteller von Elektrofahrzeugen überholt haben.
Von Tesla befragte Branchenexperten erwarten, dass der US-Hersteller im vergangenen Jahr 1,64 Millionen Fahrzeuge verkauft hat. Das entspricht einem Rückgang von 8,3 Prozent.
(Reuters)