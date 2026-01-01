Angesichts scharfen Wettbewerbs auf dem Elektroauto-Markt in China hat der Hersteller BYD das ‌geringste ‌Absatzwachstum seit fünf Jahren erzielt. Im abgelaufenen Jahr stieg die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 7,73 Prozent auf ​4,6 Millionen, wie aus einer Börsenmitteilung ‌vom Donnerstag hervorgeht. ‌