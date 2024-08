Schon das Verfassungsgerichtsurteil von 2022, das Deutschland am Ende erlaubte, sich am Next Generation EU-Pandemiefonds zu beteiligen, habe die Richter hart an die Grenzen gebracht, so Thiele. Ein Jahr später kam dann der Paukenschlag aus Karlsruhe, als das Gericht den Klima- und Transformationsfonds kippte, weil er gegen die Schuldenbremse im Grundgesetz verstosse — ein Verfahren, in dem Thiele die Bundesregierung erfolglos verteidigte.