Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal die Konsensprognosen übertroffen. Positiv kommt auch das Festhalten am Ausblick trotz der US-Zölle und erwarteten Millionen-Kosten an. Gegen 9.25 Uhr schiessen die Titel um 5,5 Prozent auf 290,40 Franken in die Höhe. Schindler sicherte sich so den Spitzenplatz im SLI (+0,62 Prozent).