Dass das Unternehmen an den bisherigen Wachstums- und Margenvorgaben für das laufende Jahr festhält, überrascht nicht. Allerdings liegen die durchschnittlichen Analystenerwartungen beim Umsatzwachstum in Lokalwährungen bereits heute am oberen Ende der firmeneigenen Zielbandbreite und bei der EBIT-Marge sogar leicht darüber. Der Jefferies-Analyst geht davon aus, dass Schindler sein mittelfristiges Margenziel am nächsten Investorentag erhöhen wird.