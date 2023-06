In den drei Monaten bis Ende Mai stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 57,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 5 Mrd Franken), wie Hennes & Mauritz (H&M) am Donnerstag in Stockholm mitteilte. In Landeswährungen stagnierte der Umsatz sogar auf Vorjahresniveau. Analysten hatten hier im Schnitt mit einem Anstieg um gut drei Prozent gerechnet.