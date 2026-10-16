Umsatz und operativer Gewinn sollen nun noch stärker zulegen als zuletzt schon avisiert, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Freitag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Vor allem die Ausrüstung von Rechenzentren soll weiter Schub geben. Konzernchef Olivier Blum zählt auch auf die Preissteigerungen bei den verkauften Produkten. Allerdings könnte der Konflikt im Nahen Osten den Automatisierungsspezialisten im Schlussquartal belasten, hiess es.