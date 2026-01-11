Dafür sind die Aussichten positiv: Novartis wird zwar den Patentauslauf des Herzmittels Entresto verdauen müssen, hat aber mit Kisqali gegen Krebs und Kesimpta gegen Multiple Sklerose andere umsatz- und wachstumsstarke Medikamente am Markt. Bei Roche zählen weitere Studiendaten zu Giredestrant und Fenebrutinib (gegen Multiple Sklerose) zu den kursrelevanten Eckpunkten 2026. Und am Freitag traf ein weiteres hohes Kursziel ein. Der zuständige Analyst von Bernstein traut dem Roche-«Bon» 400 Franken zu. Damit sieht er die Titel auf ein Allzeithoch zusteuern. Laut dem Experten befindet sich die Diagnostiksparte an einen Wendepunkt und dürfte künftig mehr als die Hälfte zum Konzernwachstum beitragen.