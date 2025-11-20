Seit Monaten rätseln Anleger, ob sich die enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur rechnen. Einige befürchten, dass die KI-Blase demnächst platzt. Daher sind Aktien, aber auch Kryptowährungen wie Bitcoin oder Gold in den vergangenen Wochen auf Talfahrt gegangen. Die am Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen von Nvidia haben diese Spekulationen zwar vorerst gedämpft. Sorgen bereitet Börsianern jedoch, dass der weltgrösste Anbieter von KI-Prozessoren vermehrt Geld für die Anmietung von Rechenkapazitäten ausgibt, die seine Kunden anderweitig nicht verkaufen können.