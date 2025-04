Bei der sogenannten Wachstumsstrategie spielt das Wachstumspotenzial, wie der Name schon sagt, eine Rolle. Diese «Growth-ETFs» fokussieren sich auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, also beispielsweise Nvidia oder Novo Nordisk, was automatisch aber ein höheres Risiko impliziert. Hingegen wird bei «Value-ETFs» in unterbewertete Unternehmen investiert, die eine stabile Grundlage bieten. Sie sind also tendenziell weniger anfällig für kurzfristige Marktschwankungen.