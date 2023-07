Sartorius profitierte in den vergangenen Jahren von einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten, die bei der Herstellung von Corona-Impfstoffen und -Medikamenten eingesetzt wurden und erzielte so Wachstumsraten von über 30 Prozent. Kreuzburg hatte bereits zu Jahresbeginn gesagt, dass diese Sonderkonjunktur ein Ende hat. Die Geschäfte entwickelten sich aber schlechter als gedacht, so dass er im Juni die Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich senkte. Die schwache Entwicklung des Auftragseingangs halte länger an als ursprünglich erwartet, "allerdings gehen wir von einer schrittweisen Belebung der Auftragslage im Verlauf der zweiten Jahreshälfte aus", sagte Kreuzburg nun.