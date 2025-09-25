So rechnet Evonik für 2025 mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von etwa 1,9 Milliarden Euro, nach knapp 2,1 Milliarden im Vorjahr. Zuvor war das Unternehmen bereits nach dem zweiten Quartal vorsichtiger geworden und hatte das untere Ende der erwarteten Bandbreite von 2,0 bis 2,3 Milliarden in Aussicht gestellt. Analysten hatten ein Senkung bereits antizipiert - sie gehen im Konsens von 1,96 Milliarden Euro aus. Die im MDax notierte Aktie verlor am Mittag zunächst knapp drei Prozent, konnte das Minus dann aber auf etwa ein Prozent eingrenzen.