Wegen trüber Geschäftsaussichten will die neue Chefin Margherita Della Valle bei dem britischen Mobilfunker bis 2026 rund 11'000 Stellen streichen. Das sind etwa zehn Prozent der Beschäftigten weltweit. Zuvor hatte Vodafone den Abbau von 500 Jobs in der Konzern-Zentrale angekündigt. In Deutschland stehen bislang 1300 Vollzeit-Stellen zur Disposition, gleichzeitig würden in bestimmten Bereichen 400 Personen eingestellt. In Italien sollen 1000 Jobs gestrichen werden, knapp ein Fünftel der dortigen Vodafone-Beschäftigten.