Immer noch Nachhall findet auch die Personalie an der Spitze der US-Notenbank Fed. Schon am Freitag hatte die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für Jerome Powell dem Dollar Auftrieb gegeben. Auch diese Personalentscheidung schürte an den Märkten Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik in den USA kommen wird.