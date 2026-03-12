Die Prognose für das ‌laufende Jahr berücksichtigt die Ausgliederung der japanischen Tochter Mitsubishi Fuso, die mit der Toyota-Tochter Hino Motors verschmolzen wurde. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen aus fortgeführten Aktivitäten im Industriegeschäft einen Umsatz von 42 bis 46 Milliarden ​Euro nach ​42,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte Ebit ⁠wird zwischen 3,2 und 3,7 Milliarden Euro prognostiziert nach 3,5 Milliarden ​Euro. Die Marge im Industriegeschäft ⁠soll zwischen sechs und acht Prozent liegen und damit nicht gegenüber 2025, als sie 7,9 Prozent ‌betrug, steigen. Die Prognose berücksichtige keine möglichen Folgen des Nahostkonflikts auf Lieferketten und Gesamtwirtschaft. Im abgelaufenen Jahr war der Umsatz inklusive Mitsubishi um neun Prozent auf 49,4 Milliarden Euro geschrumpft.