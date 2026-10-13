BMW - Spartanburg und Neue Klasse helfen

Die Münchner verzeichnen auf Konzernebene einen Rückgang von 6,3 Prozent auf gut 551.000 Fahrzeuge. Damit kommen sie von den deutschen Herstellern am glimpflichsten davon. Dabei hat es auch sie in China hart erwischt: Dort geht es um fast ein Viertel auf gut 114.300 Autos nach unten. Allerdings legt BMW in Europa dank starker Nachfrage nach Elektroautos wie dem neuen iX3 um 2,7 Prozent auf rund 235.600 Autos zu. Und in den USA profitieren die Münchner vom Werk in Spartanburg, das ihnen bei vielen Autos die Zölle erspart und können hier ebenfalls zulegen - um 2,5 Prozent auf mehr als 106.700 Autos.