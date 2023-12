Das besagt eine Studie von Euroclear Schweden auf Basis von zusammengestellten Daten. Während der Wert der von Frauen verwalteten Portfolios in den ersten drei Quartalen 2023 um 1,9 Prozent zunahm, sank der Wert der von Männern verwalteten Portfolios um 2 Prozent, so das Wertpapierdienstleistungsunternehmen in einer Erklärung.