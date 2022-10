Derweil lassen sich für Immobilienbesitzer und -käufer die Finanzierungskosen aufgrund steigender Zinsen immer schlechter einplanen. Im Zuge des Zinsanstiegs bei Festhypotheken hätten geldmarktbasierte Hypotheken, also Saron-Hypotheken, an Bedeutung gewonnen. Doch auch diese würden als Folge weiterer Zinserhöhungen steigen und der Wechsel in eine Festhypothek könne teuer werden, so Moneypark.