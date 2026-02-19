Gesamtausfuhren legen wieder zu

Insgesamt haben sich die Schweizer Exporte mit allen Handelspartnern rund um die Welt im Januar wieder erholt nach dem Knick im Dezember. So kletterten die Ausfuhren saisonbereinigt nominal um 2,3 Prozent auf 23,0 Milliarden Franken. Im Dezember hatte es noch ein Minus von 4,4 Prozent gegeben. Insgesamt setze sich die seit Mai 2025 registrierte Seitwärtsentwicklung fort, kommentierte das BAZG die Entwicklung.