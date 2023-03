Es kommt Bewegung in den Schweizer Onlinemarkt für Medikamente und Kosmetikprodukte: Galenica will sich ein grosses Stück vom Kuchen abschneiden und künftig mit Shop Apotheke zusammenarbeiten. Im Zuge dessen beteiligt sich der Pharmavertriebsriese für eine Mehrheitsbeteiligung an der Tochter Mediservice sowie für eine einmalige Zahlung in Höhe von 29 Millionen Euro mit 8 Prozent an den Niederländern.