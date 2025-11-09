Hintergrund ist demnach ein Besuch von Schweizer Wirtschaftsführern bei Trump am Dienstag. Die Delegation, zu der Manager von MSC, Rolex, Partners Group, Mercuria, Richemont und MKS gehörten, habe Trump eine Rolex-Uhr für seine Präsidentenbibliothek und einen speziell gravierten Goldbarren überreicht. Die Wirtschaftsvertreter hätten zugesagt, das US-Handelsdefizit mit der Schweiz in den nächsten fünf bis sieben Jahren zu senken. Zudem sei die Verlagerung von Goldschmelzen in die USA in den kommenden zwölf bis 24 Monaten in Aussicht gestellt worden. Auch Investitionen in der Pharmabranche und der Kauf von mehr Flugzeugen von US-Herstellern seien diskutiert worden.