Die Schweizer Pharmakonzerne sollen den Insidern zufolge künftig die gesamte US-Nachfrage mit in den USA hergestellten Produkten decken. Die Produktion könne sogar so weit erhöht werden, dass die Unternehmen aus den USA exportieren könnten. Die Schweiz hoffe, dass ihre Pharmafirmen damit von möglichen Zöllen ausgenommen werden, die sich aus einem separaten Verfahren ergeben könnten. Im Rahmen einer Untersuchung wollen die USA in Erfahrung bringen, ob die Abhängigkeit des Landes von ausländischer Arzneimittelproduktion die nationale Sicherheit gefährdet.