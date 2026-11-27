Auch die Konkurrenten CRH (+5,10 Prozent) und Martin Marietta (+4,11 Prozent) erholten sich diese Woche deutlich. Weil Amrize sein gesamtes Geschäft in Nordamerika macht, folgt die Aktie eng den Vorgaben der Wall Street. Zudem ist der Vermögensverwalter Invesco anfangs Woche mit gut 3 Prozent eingestiegen und zählt damit neu zu den bedeutendsten Aktionären von Amrize.



Für den Aktienkurs ist das ein Lichtblick nach einem bislang schwachen Jahr. Im Frühling stieg die Aktie noch auf 50,20 Franken. Danach ging es im Zickzack-Kurs immer weiter abwärts, bis die Aktie im Oktober mit 29,97 Franken ihr Tief erreichte. Der Aufwärtstrend hat erst vor gut vier Wochen eingesetzt. Seit dem Tief hat der Titel rund 4,3 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein Minus von 16,66 Prozent.