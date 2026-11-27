Der Baustoffkonzern Amrize setzt sich in der ablaufenden Börsenwoche an die Spitze des Swiss Market Index. Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 7,49 Prozent, am Freitagmittag notiert sie 0,72 Prozent höher bei 36,57 Franken. Dahinter folgen in der Wochentabelle Partners Group (+5,34 Prozent), Sika (+5,18 Prozent) und Holcim (+3,91 Prozent).
Woher die Kursstärke kommt, ist abschliessend nicht ganz klar. Am Markt heisst es, Amrize habe von den zuletzt festeren US-Bauwerten profitiert. In der wegen Thanksgiving verkürzten Handelswoche legte der Branchenindex Dow Jones U.S. Construction & Materials bis Mittwochabend um 5,97 Prozent zu, nachdem er vor Wochenfrist auf ein 52-Wochen-Tief gefallen war.
Auch die Konkurrenten CRH (+5,10 Prozent) und Martin Marietta (+4,11 Prozent) erholten sich diese Woche deutlich. Weil Amrize sein gesamtes Geschäft in Nordamerika macht, folgt die Aktie eng den Vorgaben der Wall Street. Zudem ist der Vermögensverwalter Invesco anfangs Woche mit gut 3 Prozent eingestiegen und zählt damit neu zu den bedeutendsten Aktionären von Amrize.
Für den Aktienkurs ist das ein Lichtblick nach einem bislang schwachen Jahr. Im Frühling stieg die Aktie noch auf 50,20 Franken. Danach ging es im Zickzack-Kurs immer weiter abwärts, bis die Aktie im Oktober mit 29,97 Franken ihr Tief erreichte. Der Aufwärtstrend hat erst vor gut vier Wochen eingesetzt. Seit dem Tief hat der Titel rund 4,3 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein Minus von 16,66 Prozent.
Der breite Markt wird die Woche ebenfalls im Plus abschliessen. Der SPI legt 1,52 Prozent zu. Hier stechen Molecular Partners (+17 Prozent), AMS Osram (+16,65 Prozent) und Swatch (+10,10 Prozent) hervor. Bei Swatch stuften diese Woche die UBS und JPMorgan die Aktie auf «Neutral» herauf. Laut der UBS gleicht die starke Nachfrage aus den USA die Schwäche in China mehr als aus.