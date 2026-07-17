Jan Koch, Analyst der Deutschen Bank (DB), attestiert DocMorris ein starkes Update zu den Handelsergebnissen des zweiten Quartals. Das Wachstum beschleunigte sich im Vergleich zum Vorquartal in allen Geschäftsbereichen. Ebenso habe sich der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) weiter verbessert. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, seine Prognose für 2026 anzuheben und im Laufe des Jahres 2026 die Gewinnschwelle beim bereinigten Ebitda zu erreichen.