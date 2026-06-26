Vorerst aber scheinen die Titel das Potenzial, das Analysten ihnen zutrauen, ausgeschöpft zu haben. Das Expertenteam der UBS stuft Polypeptide mit «Buy» ein und sieht das Zwölf-Monate-Kursziel bei 45 Franken, also dort, wo die Aktie soeben schon angelangt ist. Zurückhaltender ist die Analystin von Berenberg. Sie sagt zwar auch «Buy», setzt das Preisziel aber bei 38 Franken und damit unter der momentanen Notierung an. Ihre Prognose ähnelt dem Marktkonsens, der die Aktie bei 40,20 Franken einwertet. Fünf von acht bei Bloomberg erfassten Experten stufen Polypeptide mit «Buy» ein; ein Analyst sagt «Hold», zwei weitere sind für «Sell».