Bemerkenswert ist das Kursplus bei Nestlé auch, da kaum kursrelevanten Unternehmensnachrichten eingetroffen sind - auch keine Negativmeldungen, welche die Aktie zurückgebunden hätten. Und so rückte das Lebensmittelunternehmen in einem vagen Marktumfeld wieder vermehrt in den Fokus der Anleger. Seine defensiven Qualitäten waren in den Tagen der Gespräche über einen Frieden in der Ukraine und vor dem Treffen der Notenbank-Chefs in Jackson Hole gefragt.