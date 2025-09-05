Bezüglich Anschuldigung wegen zu hoher Medikamentenpreise äusserte er sich pointiert: «70 Franken pro Monat für Medikamente. Ist einem die Gesundheit das wert oder will man lieber neue Schuhe mit irgendwelchen Logos darauf oder ein neues Handy? Das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss: Was ist uns die Gesundheit wert?»