Solchen Optimismus kann man aber auch aufgrund von Analysten-Einschätzungen haben. «Wir halten den Rückgang der Partners-Group-Aktie für übertrieben und sehen den Fair Value bei 1’300 Franken», notierte die Zürcher Kantonalbank (ZKB) Mitte April. Sie sah wohl, dass es in der Privatmarktindustrie gewisse Herausforderungen gibt. Die Produkte der Partners Group seien aber sehr defensiv aufgestellt. Das Rating der ZKB für die Partners Group lautet «Übergewichten».