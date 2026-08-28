Ablesbar ist die schwierige Phase am Aktienkurs. Er sank vom Allzeithoch bei 280 Franken im Januar 2021 auf 10 Franken im Herbst 2025. Gemessen daran kommt der Stand von 42,00 Franken am heutigen Freitag einer deutlichen Verbesserung, aber noch keiner nachhaltigen Erholung gleich. Bei einem RSI-Wert von momentan 77 gilt die Aktie als überkauft - RSI steht für «Relative Strength Index». Gewinnmitnahmen in den nächsten Tagen sind daher nicht unwahrscheinlich. Langfristig orientierte Investoren werden sich an den aktuellen Analystenberichten, etwa jenen der ZKB und der UBS, orientieren.