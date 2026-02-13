Ende 2025 wurde die Aktie des Kunststoffspezialisten Gurit noch zu 11,50 Franken gehandelt. Am Freitagmittag ist sie 25,45 Franken wert. Das macht einen Kursgewinn von 121 Prozent in diesem Jahr.
Zudem: Diese Woche rückten die Valoren um rund 8 Prozent vor und haben damit den Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI; plus 0,7 Prozent) deutlich geschlagen - ohne, dass relevanten Neuigkeiten zum Unternehmen eingetroffen sind.
Der Aufstieg von Gurit ist viel eher eine längerfristige Geschichte: Der weltweite Windmarkt, auf dem Gurit stark aktiv ist, hat sich seit letztem Sommer gefangen, wie Eugen Perger, Analyst von Research Partners, im Gespräch mit cash.ch sagt. Das Preisdumping durch die chinesischen Konkurrenten habe nachgelassen. «Deshalb werden die Margen und die Volumen von Gurit voraussichtlich steigen - das ist ein Befreiungsschlag für Gurit», so Perger.
Seiner Beurteilung nach verfügt das von CEO Tobias Lührig geleitete Unternehmen über ein kleines, aber ausreichendes Eigenkapital. Eine Kapitalerhöhung sei nicht notwendig. «Die Erholung wird 2026 - wenn auch auf tiefem Niveau - anhalten», blickt Perger von Research Partners in die mittelfristige Zukunft.
Demnach schafft Gurit den Turnaround. Die Aktien dürften deswegen weiterhin steigen oder sich zumindest stabilisieren. Allerdings werden sie bis auf Weiteres wohl kaum auf die Rekordstände von über 250 Franken zurückkehren.
Unterstrichen wird das ermunternde Bild von positiven Nachrichten, die der Kunststoffspezialist seit Jahresbeginn vermeldet hat. So etwa der - vorläufige - Bericht zum Jahr 2025. Demzufolge hat Gurit zwar ein Umsatzminus verzeichnet. Das Management stellte aber eine Marge von 8 Prozent in Aussicht, womit es die Erwartungen von Experten der Züricher Kantonalbank (ZKB) übertroffen hat.
Diese notierten zudem, die Restrukturierung, die Gurit schon früher eingeleitet hatte und eine Wende zum Positiven bringen sollte, trage nun Früchte. Die ZKB-Experten stuften die Valoren von «Untergewichten» auf «Übergewichten» hoch.
Nach dem vorläufigen Bericht vom Januar wird das Management von Gurit Anfang März die definitiven Ergebnisse des Gesamtjahres 2025 vorlegen. Interessieren wird dabei nicht nur der Blick zurück, sondern speziell auch Aussagen zur künftigen Geschäftsentwicklung dürften bei den Anlegern auf offene Ohren stossen.