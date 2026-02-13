Der Aufstieg von Gurit ist viel eher eine längerfristige Geschichte: Der weltweite Windmarkt, auf dem Gurit stark aktiv ist, hat sich seit letztem Sommer gefangen, wie Eugen Perger, Analyst von Research Partners, im Gespräch mit cash.ch sagt. Das Preisdumping durch die chinesischen Konkurrenten habe nachgelassen. «Deshalb werden die Margen und die Volumen von Gurit voraussichtlich steigen - das ist ein Befreiungsschlag für Gurit», so Perger.