Dass es diese Woche wieder zügig nach oben ging, hängt mit verschiedenen positiven Analystenkommentaren zusammen. Am Dienstag erhöhte der zuständige Experte von Barclays das Kursziel auf 3450 von 3300 Franken, dies bei unverändertem «Equal Weight»-Rating. Gleichentags bekräftigte die zuständige Expertin der US-Bank JPMorgan ihr «Overweight»-Rating und zog das Preisziel für die Givaudan-Aktie auf 3700 von 3600 Franken hoch. Am Freitag folgte die Citigroup, indem sie zwar beim «Neutral»-Rating blieb, aber das Preisziel auf 3450 von 3150 Franken angepasst hat.