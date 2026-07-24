Derweil blickt das Gros der Analysten verhalten in die mittelfristige Zukunft. Das Durchschnittspreisziel liegt bei 169,32 Franken, was weniger als der Stand vom Freitagmittag ist. 13 «Hold»-Ratings überwiegen zwei Kauf- und zehn Verkaufsempfehlungen. Gemessen daran ist Swatch vorderhand eine Aktie, die man behalten kann, wenn man sie schon gekauft hat - und so unter anderem einen 70-prozentigen Kursanstieg von 130 Franken im Sommer 2025 auf über 220 Franken im letzten Juni mitgemacht hat.